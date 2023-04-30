Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ из миномётов обстреливали городские кварталы

Артемовск, , 05:04 — REGNUM Украинские военные с июня 2022 года скрытно из других районов Артёмовска вели стрельбу по жилым кварталам города с применением установленных на автомобили миномётов, рассказал РИА Новости эвакуированный сотрудник городского хлебокомбината Дмитрий Чекалин.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Местный житель утверждает, что ВСУ передвигались по Артёмовску в тёмное время суток и без опознавательных знаков. Точный калибр используемых ими миномётов мужчина затруднился назвать. Мужчина вспомнил, как в сентябре 2022 года он вместе с отцом стал свидетелем гибели двух человек от такой мины.

«Мы с отцом зашли по воду в квартиру, когда уже воды не давали. Был прилёт мины. На глазах у нас — 50-60 метров — убило двух парней», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам очевидцев, ВСУ размещали в Артёмовске огневые позиции, в том числе и артиллерийские, не только в жилых домах, но и в образовательных и медицинских учреждениях.