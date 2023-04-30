Вашингтон, 30 апреля, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Киевская армия может начать наступление в зоне СВО в любой момент, но несколько факторов вполне могут его затянуть. О развитии ситуации предположил американский телеканал CNN.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Основным фактором станет оборона — у России было полгода, чтобы построить сложный комплекс оборонительной линии.

«Прорваться будет огромным испытанием для ВСУ», — отметил телеканал, пояснив, что укрепления построены на обширных территориях — от Крыма до Донецка.

Второй причиной журналисты назвали отсутствие внезапности. Киеву не хватает «элемента неожиданности».

И третий фактор — устойчивое преимущество российской авиации в воздухе, которое, по мнению CNN, сведёт на нет все военные усилия киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боевого дежурства уничтожили беспилотник Bayraktar, который корректировал артиллерию ВСУ.