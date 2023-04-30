Минобороны России: бойцов штурмовых отрядов наградили на передовой спецоперации

Москва, , 04:46 — REGNUM Российские бойцы штурмовых отрядов Западного военного округа получили государственные награды в зоне проведения спецоперации, сообщили в Министерстве обороны России.

Солдаты ВС России Министерство обороны Российской Федерации

Военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач, вручили медали «За воинскую доблесть» II степени, «За укрепление боевого содружества» и «За боевые отличия».

Наград удостоены и военные, призванные в рамках частичной мобилизации.

После церемонии бойцы вернулись к своим позициям на поле боя.

Штурмовые подразделения работают на самых сложных участках фронта, ведут ближний бой с противником, в отрядах особенно развита взаимовыручка, отметили в Минобороны.

«Если не мы, то кто тогда будет сражаться с врагом? Я чувствую гордость не для себя, а для семьи, что за семью сражаюсь», — сказал награждённый наводчик автоматического станкового гранатомёта с позывным Астерикс.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, участникам СВО за уничтоженный самолёт полагается премия в 300 тысяч рублей, за вертолёт — 200 тысяч, за танк — 100 тысяч. За ликвидацию БТР, БМП, пусковых установок «Бук», С-300, «Тор», «Град» — 50 тысяч рублей.