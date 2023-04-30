Москва, 30 апреля, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боевого дежурства уничтожили беспилотник Bayraktar, который корректировал артиллерию ВСУ. Об успешной операции РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным Ректор.

(сс) Bayhaluk Bayraktar

Как пояснил офицер, зенитчики обнаружили цель, её опознали как БПЛА.

«Ответа, что это свой беспилотник, мы не получили и выпустили по Bayraktar ракету, которая и поразила украинский дрон», — добавил Ректор.

По словам командира, российские комплексы отлично уничтожают Байрактары, которые производят в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Энергодара Запорожской области российские военные сбили беспилотник производства США, который украинцы использовали для ведения разведки и подготовки к диверсионным операциям.