Гавана, 30 апреля, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Американские власти виноваты в разжигании конфликта на Украине, путём давления они пытаются возложить всю ответственность на Россию, заявил 29 апреля председатель Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы Эстебан Ласо Эрнандес на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Гаване.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Политик от лица кубинских парламентариев осудил введённые против России односторонние санкции.

«Мы выступаем против политики изоляции России посредством мощной медийной кампании, нацеленной на разжигание ненависти к РФ, которую стремятся обвинить в эскалации конфликта. Мы хорошо знаем, как действует правительство США, истинный виновник этой проблемы», — сказал Эрнандес.

Также он заявил, что кубинские власти осуждают политику расширения НАТО к российским границам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гаване пройдет первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба. Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения в разных сферах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей рассказал, что выработаны и реализуются решения, защищающие торговлю России с Кубой от влияния западных санкций.