Responsible Statecraft: США заставят Зеленского смириться с потерей Украиной территорий

Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не останется выбора, как согласиться на сдачу территорий страны после завершения конфликта с Россией. Он будет вынужден это сделать для сохранения Белым домом «лица». Так считает обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон.

Джо Байден и Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналист уверен, что Киев не сможет одержать победу над Россией, а значит, Вашингтон обязан публично предостеречь Украину от рискованных действий, которые повлекут за собой крах и поражение.

«Амбициозные призывы разжигать конфликт до тех пор, пока украинцы не успокоятся, загонят президента США Джо Байдена в ловушку, поэтому пришло время прекратить любые заигрывания с Киевом на эту тему», — дал совет Лэрисон, добавив, что интересы двух лидеров не совпадают и политика Вашингтона обязана это демонстрировать.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская армия после 14 месяцев измотана постоянными боевыми действиями, успешное контрнаступление ВСУ маловероятно, считает обозреватель New York Times Майкл Швирц.