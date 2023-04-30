В США признали неспособность Украины к успешному контрнаступлению
New York Times: 14 месяцев непрекращающейся войны измотали украинскую армию
Вашингтон, 30 апреля, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Украинская армия после 14 месяцев измотана постоянными боевыми действиями, успешное контрнаступление ВСУ маловероятно, считает обозреватель New York Times Майкл Швирц.
Автор привёл заявления американских официальных лиц, которые также не верят в значительные изменения на поле боя в случае возможной атаки ВСУ. Помимо этого, у украинской армии истощаются запасы оружия, пишет обозреватель.
«Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укреплённые за десять месяцев российские рубежи, но также и недостатки своей армии», — заявил Швирц.
Как сообщало ИА REGNUM, солдаты ВСУ признают, что поставки западного вооружения не гарантируют им успеха на поле боя, так как Россия превосходит их в тяжёлом вооружении, бронетехнике и авиации. Украинцы жалуются, что не могут с винтовками пойти на русские танки, БМП и БТР, им нужна поддержка в воздухе и техника на земле.