Вашингтон, 30 апреля, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Украинская армия после 14 месяцев измотана постоянными боевыми действиями, успешное контрнаступление ВСУ маловероятно, считает обозреватель New York Times Майкл Швирц.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Автор привёл заявления американских официальных лиц, которые также не верят в значительные изменения на поле боя в случае возможной атаки ВСУ. Помимо этого, у украинской армии истощаются запасы оружия, пишет обозреватель.

«Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укреплённые за десять месяцев российские рубежи, но также и недостатки своей армии», — заявил Швирц.

Как сообщало ИА REGNUM, солдаты ВСУ признают, что поставки западного вооружения не гарантируют им успеха на поле боя, так как Россия превосходит их в тяжёлом вооружении, бронетехнике и авиации. Украинцы жалуются, что не могут с винтовками пойти на русские танки, БМП и БТР, им нужна поддержка в воздухе и техника на земле.