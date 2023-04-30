Вашингтон, 30 апреля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Четыре влиятельные страны занимают уклончивую позицию по вопросам, связанным с конфликтом на Украине. Руководства Египта, Индии, Бразилии и Пакистана противятся политике США. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на попавшие в общий доступ документы американской разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом США

Авторы считают, что обнародованные данные разведки дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается администрация президента США Джо Байдена в обеспечении всесторонней поддержки своих позиций.

Так, в марте министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что её страна «больше не может пытаться сохранять золотую середину между КНР и США», отдавая предпочтение «стратегическому партнерству» с Пекином.

Подобных позиций придерживаются и остальные три страны из секретных документов Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский может пойти на эскалацию конфликта, чтобы избежать поражения в борьбе с Москвой. Об этом 29 апреля заявил бывший офицер разведки Соединённых Штатов Скотт Риттер.