В Германии перед 9 Мая напомнили об особенностях русских в вооружённых конфликтах

Берлин, , 03:31 — REGNUM Для успеха в вооружённых конфликтах русским нужно время, недооценивать военную мощь России нельзя, сказал в интервью Welt руководитель немецкого оборонного концерна Hensoldt Томас Мюллер.

9 Мая Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, история показывает, что русских отличает упорство и способность адаптироваться к возникающим сложностям. Россия имеет огромные ресурсы, констатировал Мюллер.

По окончании конфликта граница между Россией и Украиной будет «спокойной и без боевых действий», предположил глава концерна.

Как сообщало ИА REGNUM, боец ВСУ выстрелил из автомата в голову российскому солдату, однако тот не только сумел выжить, но и покинуть поле боя. Предположительно, пули прошли по касательной и задели только его шлем.

Выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге, президент РФ Владимир Путин назвал День Победы 9 Мая священным днём для России.