Вашингтон, 30 апреля, 2023, 03:17 — ИА Регнум. В Белом доме стали забывать об Украине и её лидере Владимире Зеленском на фоне предполагаемого конфликта с Китаем. О смещении интересов администрации президента США Джо Байдена заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис, комментируя статью в Politico, где говорится о страхах Вашингтона в связи с провалом контрнаступления ВСУ.

(сс) angela n Белый дом — официальная резиденция президента США

Моррис открыто сказал, что американцы с Украиной закончили.

«Здесь закончили. Зеленский — всё. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — транслировал ведущий.

В качестве аргумента по смене интересов Байдена журналист указал прошедшие на Филиппинах учения американских войск, в которых отрабатывались самые крупные манёвры, имитирующие столкновения с китайскими военными.

По мнению Морриса, потенциальный конфликт с Пекином США планируют на 2027 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в США не ожидают крупных успехов от возможного контрнаступления Украины, армия к нему не готова, говорится в материалах британской газеты The Times.