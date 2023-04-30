Москва, 30 апреля, 2023, 03:10 — ИА Регнум. С 1 мая Центробанк России ужесточит правила выдачи ипотеки, это понизит спрос на первичном рынке недвижимости, заявил в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По словам эксперта, в стране больше не будет ипотеки по минимальным ставкам.

Кузнецов отметил, что ипотека являлась основным инструментом покупки недвижимости — на её долю приходится до 75% всех сделок.

«Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты», — сказал он.

Ужесточение мер, по мнению доцента, вряд ли глобально снизит цены на первичном рынке жилья, а падение спроса приведёт к увеличению конкуренции. Застройщики будут вынуждены придумывать новые меры для стимулирования покупки квартир именно у них, добавил Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк РФ обяжет кредитные организации формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам по околонулевым ставкам, выданным после 15 марта 2023 года. При этом у них останутся возможности для рыночного снижения ставок.