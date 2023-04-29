Москва, 30 апреля, 2023, 02:50 — ИА Регнум. 29 апреля родственники заслуженного артиста театра, кино, дубляжа и телеведущего Сергея Валентиновича Колесникова сообщили о его скоропостижной смерти. Он ушёл из жизни ранним утром в возрасте 68 лет. По словам сына Ивана, отец скончался от инсульта в Институте скорой помощи им. Склифосовского.

Images by John «K» Траурная свеча

Супруга Мария заявила, что о дате прощания и похоронах сообщат позднее. Пока известно, что похоронят Сергея Колесникова на Троекуровском кладбище.

Первоначальная известность к мхатовскому артисту пришла после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». Позже популярности добавили съёмки в голливудском кино: «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» и британском сериале «МакМафия».

Помимо игры в театре и кино, Колесников был «русским голосом» Джеймса Бонда — озвучивал Шона Коннери и Роджера Мура. Также его голосом говорят персонажи в играх League of Legends и в Warhammer 40,000: Dawn of War II.

Сергей Колесников запомнился телезрителям по передаче «Фазенда» на Первом канале, где он раскрылся как душевный, добрый, с тонким чувством юмора и такта ведущий.

Отмечается, что на счету актёра более 50 ролей в сериалах и кино.

Актёрское сообщество выразило соболезнование по поводу безвременно ушедшего коллеги.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Юрий Королёв скончался 29 апреля в возрасте 60 лет.

В Москве на 78-м году жизни скончался оператор Валерий Зиберев. Он снимал Олимпийские игры в Москве в 1980 году и фильмы Евгения Гришковца.