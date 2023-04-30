В московском метро поезд сбил пьяного мужчину

Москва, , 02:46 — REGNUM На станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метрополитена поезд сбил нетрезвого мужчину, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Московский метрополитен Дарья Антонова © ИА REGNUM

По официальной информации, пьяный мужчина спрыгнул на пути и ушёл в тоннель, где попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на восточном участке синей (Арбатско-Покровской) линии московского метро поезда следовали с увеличенным интервалом после падения человека на рельсы.