Москва, 30 апреля, 2023, 02:46 — ИА Регнум. На станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метрополитена поезд сбил нетрезвого мужчину, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

По официальной информации, пьяный мужчина спрыгнул на пути и ушёл в тоннель, где попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на восточном участке синей (Арбатско-Покровской) линии московского метро поезда следовали с увеличенным интервалом после падения человека на рельсы.