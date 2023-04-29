Киев, 30 апреля, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Командующий ВСУ в Харьковской области генерал Сергей Мельник спрогнозировал будущее Украины через пять лет после окончания конфликта. Свои доводы он рассказал в YouTube-интервью политологу Тарасу Березовцу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его мнению, Украина после конфликта станет сильнейшим государством в мире.

«Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдём», — считает Мельник.

Генерал заявил, что армия Украины превзойдёт остальные, экономика страны поднимется на уровень европейских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник признал, что личный состав ВСУ истощён, а армейской техники не хватает. Украине нужно больше боеприпасов для артиллерии и танков и одновременно больше военнослужащих.