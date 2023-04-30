Депутат Госдумы Слуцкий заявил, что Россия «не бросит» Кубу в вопросах зерна и топлива

Гавана, , 02:20 — REGNUM Депутат Государственной думы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заверил журналистов, что Российская Федерация «не бросит» Кубу в вопросах зерна и топлива.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент делегация парламентариев находится на Кубе с официальным визитом.

По словам Слуцкого, который участвует в поездке, «что касается того, в чём сегодня республика особо серьёзно нуждается — мы не бросим».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин 29 апреля прибыл на Кубу с официальным визитом. Он примет участие в заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей Кубы, а также проведёт встречи с руководителями республики.