Слуцкий заявил, что Россия «не бросит» Кубу
Депутат Госдумы Слуцкий заявил, что Россия «не бросит» Кубу в вопросах зерна и топлива
Гавана, 30 апреля, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заверил журналистов, что Российская Федерация «не бросит» Кубу в вопросах зерна и топлива.
Иван Шилов ИА REGNUM
Куба
На данный момент делегация парламентариев находится на Кубе с официальным визитом.
По словам Слуцкого, который участвует в поездке, «что касается того, в чём сегодня республика особо серьёзно нуждается, — мы не бросим».
Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин 29 апреля прибыл на Кубу с официальным визитом. Он примет участие в заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей Кубы, а также проведёт встречи с руководителями республики.