В районе Энергодара российские бойцы сбили разведывательный беспилотник Quantix Recon

Энергодар, Запорожская область, , 02:14 — REGNUM В районе Энергодара Запорожской области российские военные сбили беспилотник производства США, который украинцы использовали для ведения разведки и подготовки к диверсионным операциям, рассказал журналистам источник с силовых структурах.

Беспилотник U.S. Air Force

По его словам, при изучении дрона Quantix Recon американской компании AeroVironment было выявлено, что аппарат ведёт автоматизированный сбор данных и способен без вмешательства оператора вести разведку местности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 апреля нефтебаза в Севастополе была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Перед этим самолёт радиоэлектронной разведки НАТО Boeing E-3 Sentry нарушил порядок использования воздушного пространства России в Чёрном море.