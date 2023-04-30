Адмирал в отставке Гюрдениз призвал к выходу Турции из НАТО

Анкара, , 02:03 — REGNUM Запад в данный момент представляет для Турции наибольшую угрозу, поэтому страна должна отказаться от членства в НАТО, заявил в интервью телеканалу Tele1 адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил о количестве погибших жителей на юго-востоке Турции с 1984 года, о других проблемах страны, но никакой поддержки от НАТО и Евросоюза не было.

Военный призвал вывести Турцию из состава НАТО из-за ситуации на Украине и планируемых действий США в Тихом океане.

«Мы можем столкнуться с угрозой как свершившимся фактом, они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину», — отметил он.

Турцию вынудят закрыть проливы для России и тогда возникнет война, угрожающая применением ядерного оружия, добавил Гюрдениз.

США «используют» Турцию с 1945 года, а до них этим занимались британцы. Анкара должна вести свою, независимую политику, заявил он.

В случае выхода Турции из НАТО не избежать войны с Грецией, отметил адмирал. Также одной из угроз он назвал попытки стран военно-политического блока превратить Чёрное море в «озеро НАТО».

«Турцию готовы разорвать на куски и вытолкнуть на обочину. Для чего нужно оставаться членом НАТО?» — спросил Гюрдениз.

По его мнению, Анкаре стоит рассмотреть вступление в военный альянс с Россией, Индией и КНР либо активнее контактировать со странами БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, в статье газеты Aydınlık говорится, что вступление Финляндии в состав НАТО надо рассматривать не только в качестве политики по сдерживанию России, но и как попытку окружить Турцию. В 1979 году Иран вышел из-под контроля США, Китай сделал это после 1990 года, Турция — в июле 2016 года, а Афганистан — в 2021 году, после чего все они превратились в государства-мишени.