Авдеевка, ДНР, 30 апреля, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Артиллерийские расчёты ВС РФ загнали в ловушку украинских солдат на авдеевском направлении и нанесли им огневое поражение. Об этом сообщило РИА Новости.

Фото:фото пресс-служба ГУ НП в Донецкой области Авдеевка

Отмечается, что беспилотники отслеживали перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и в режиме реального времени передавали данные артиллерии.

Артиллеристы ВС России нанесли противнику несколько точечных ударов и заставили их бежать из укрытия. Налёт продолжался и во время бегства боевиков. В момент, когда они заняли новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему и уничтожили.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР российскими ПВО уничтожен украинский вертолёт Ми-8. Об этом 29 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.