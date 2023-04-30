Ясиноватая, ДНР, 30 апреля 2023, 01:33 — REGNUM ВСУ за минувшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 237 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ясиноватая
Ясиноватая
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Под артобстрел попали Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка, Егоровка, Никольское, Владимировка, Никольское.

В результате обстрела погибли два мирных жителя в Ясиноватой, ранены — четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что число погибших в результате обстрела киевскими боевиками посёлка Суземка увеличилось.