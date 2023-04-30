Новой ведущей телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» стала Юлианна Караулова

Москва, , 01:32 — REGNUM В телеэфире возобновлена игра «Кто хочет стать миллионером?». Новой ведущей шоу стала певица Юлианна Караулова, сообщили в пресс-службе Первого канала.

Юлианна Караулова Кадр из интервью для Ляйсан Утяшевой

По информации вещателя, программа будет выходить в эфир в 18:20 мск по субботам. Поучаствовать в интеллектуальной игре можно после заполнения анкеты на сайте телеканала.

Телеигра выходит в эфире с 2001 года.

В декабре 2017 года Караулова была участницей телешоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером?» вместе с телеведущим Тимуром Соловьёвым. Тогда они выиграли главный приз — три миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что в эфир Первого канала вернут программу «Модный приговор» во главе с Александром Васильевым, вызвала у многих зрителей недовольство. В этой связи они отметили, что остаётся теперь только ждать «триумфального возвращения Вани Урганта», ведь «на мнение людей руководству канала, очевидно, плевать».