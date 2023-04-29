Москва, 30 апреля, 2023, 01:32 — ИА Регнум. В телеэфире возобновлена игра «Кто хочет стать миллионером?». Новой ведущей шоу стала певица Юлианна Караулова, сообщили в пресс-службе Первого канала.

Кадр из интервью для Ляйсан Утяшевой Юлианна Караулова

По информации вещателя, программа будет выходить в эфир в 18:20 мск по субботам. Поучаствовать в интеллектуальной игре можно после заполнения анкеты на сайте телеканала.

Телеигра выходит в эфир с 2001 года.

В декабре 2017 года Караулова была участницей телешоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером?» вместе с телеведущим Тимуром Соловьёвым. Тогда они выиграли главный приз — три миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что в эфир Первого канала вернут программу «Модный приговор» во главе с Александром Васильевым, вызвала у многих зрителей недовольство. В этой связи они отметили, что остаётся теперь только ждать «триумфального возвращения Вани Урганта», ведь «на мнение людей руководству канала, очевидно, плевать».

Бывший ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров 18 апреля попал в ДТП. Сам он не пострадал в аварии, а его автомобиль оказался не на ходу, машину с места ДТП увёз эвакуатор.