Губернатор Богомаз: в Брянской области от удара ВСУ погибли два мирных жителя

Брянск, , 01:12 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число погибших в результате обстрела киевскими боевиками посёлка Суземка увеличилось.

Александр Богомаз Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате нанесенного украинскими нацистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что по предварительным данным полностью разрушен один жилой дом, ещё два дома получили частичные разрушения от артиллерийских ударов ВСУ.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области украинские военные обстреляли посёлок Суземка.