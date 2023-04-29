Париж, 30 апреля, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Во Франции с 2020 года ведётся расследование в отношении российского филиала компании Auchan, в работе которого подозревается коррупционная составляющая. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области Гипермаркет «Ашан»

Судебное расследование было начато по подозрению в подкупе иностранного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих нарушений.

Уже проводились обыски, заслушивались показания сотрудников и бывших работников подразделения Auchan в России.

Отмечается, что расследование не направлено против компании.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2022 год у российских чиновников-коррупционеров было изъято недвижимости более чем на 90 млрд рублей. Об этом 26 апреля сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.