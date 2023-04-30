ВСУ обстреляли посёлок Суземка в Брянской области
Брянск, 30 апреля 2023, 00:52 — REGNUM В Брянской области один человек пострадал в результате атаки ВСУ, сообщил 30 апреля губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, украинские военные обстреляли посёлок Суземка.
«В результате попадания снаряда произошёл пожар и частичное разрушение одного жилого дома», — написал глава Брянской области в своём Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Богомаз.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля дрон ВСУ с двумя гранатами атаковал автотранспортное средство российских военнослужащих около населённого пункта Бутырки Валуйского района Белгородской области. Беспилотник уничтожен, никто не пострадал.