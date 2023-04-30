Богомаз: ВСУ обстреляли посёлок Суземка в Брянской области, один человек пострадал

Брянск, , 00:52 — REGNUM В Брянской области один человек пострадал в результате атаки ВСУ, сообщил 30 апреля губернатор региона Александр Богомаз.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, украинские военные обстреляли посёлок Суземка.

«В результате попадания снаряда произошёл пожар и частичное разрушение одного жилого дома», — написал глава Брянской области в своём Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля дрон ВСУ с двумя гранатами атаковал автотранспортное средство российских военнослужащих около населённого пункта Бутырки Валуйского района Белгородской области. Беспилотник уничтожен, никто не пострадал.