Брянск, 30 апреля, 2023, 00:52 — ИА Регнум. В Брянской области один человек пострадал в результате атаки ВСУ, сообщил 30 апреля губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По его словам, украинские военные обстреляли посёлок Суземка.

«В результате попадания снаряда произошёл пожар и частичное разрушение одного жилого дома», — написал глава Брянской области в своём Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля дрон ВСУ с двумя гранатами атаковал автотранспортное средство российских военнослужащих около населённого пункта Бутырки Валуйского района Белгородской области. Беспилотник уничтожен, никто не пострадал.