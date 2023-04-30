Девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Королев умер в 60 лет
Владимир, 30 апреля 2023, 00:22 — REGNUM Заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Юрий Королёв скончался 29 апреля в возрасте 60 лет. О трагическом известии сообщил Telegram-канал Федерации спортивной гимнастики РФ.
Коллеги спортсмена написали, что смерть наступила после остановки сердца спортсмена. Умер Юрий Королёв на своей родине, в городе Владимир.
«Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики. Юрий Николаевич, ты навсегда останешься в нашем сердце», — выразили соболезнование в Федерации спортивной гимнастики.
Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался утром 29 апреля. Ему было 68 лет.
Известность актёр получил после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», а также по циклу передач программы «Фазенда» на Первом канале, автором и ведущим которой он являлся.