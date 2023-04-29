Владимир, 30 апреля, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Юрий Королёв скончался 29 апреля в возрасте 60 лет. О трагическом известии сообщил Telegram-канал Федерации спортивной гимнастики РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свеча

Коллеги спортсмена написали, что смерть наступила после остановки сердца спортсмена. Умер Юрий Королёв на своей родине, в городе Владимире.

«Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики. Юрий Николаевич, ты навсегда останешься в нашем сердце», — выразили соболезнование в Федерации спортивной гимнастики.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался утром 29 апреля. Ему было 68 лет.

Известность актёр получил после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», а также благодаря циклу передач программы «Фазенда» на Первом канале, автором и ведущим которой он являлся.