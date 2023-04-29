Лондон, 30 апреля, 2023, 00:19 — ИА Регнум. В США не ожидают крупных успехов от возможного контрнаступления Украины, армия к нему не готова, говорится в материалах британской газеты The Times со ссылкой на попавшие в Сеть данные американской разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В издании отметили, что Украина, кроме скромных территориальных завоеваний, вряд ли сможет добиться чего-то большего.

ВСУ, по мнению автора публикации, быстро осваивают предоставленные странами НАТО 230 танков и 1500 бронемашин. На Западе нет уверенности, что командование ВСУ быстро адаптируется к новому вооружению так же, как солдаты в зоне боевых действий. К тому же украинская армия испытывает серьёзный дефицит систем ПВО для крупного наступления, военные будут уязвимы.

При этом у Украины нет другого выхода из-за давления западных стран, кроме как начать наступление весной или летом.

Вашингтон ждёт от Киева результата от инвестиций, написала газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления ВСУ в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий. Ежедневно в регионе идут дожди, что затрудняет передвижение военной техники, любые манёвры скованы погодой.