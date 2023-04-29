Турция без объяснения причин закрыла воздушное пространство для авиаперевозчика FlyOne Armenia

Ереван, , 23:53 — REGNUM Авиакомпании FlyOne Armenia запрещено использовать для выполнения рейсов в Европу воздушное пространство Турции, сообщил ТАСС глава совета директоров армянского авиаперевозчика Арам Ананян.

Вид из окна самолёта samoleting.ru

По его словам, турецкая сторона без предварительного уведомления не объяснила решение аннулировать ранее выданное разрешение на полёты в Европу через Турцию.

Сейчас ведётся работа с пассажирами отменённых рейсов, добавил Ананян.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Греция закрыла воздушное пространство для белорусских самолётов, а также запретила своим авиакомпаниям летать в эту страну. Решение было связано с опасениями по поводу того, что Белоруссия может принять участие в специальной военной операции России на Украине.