Ереван, 29 апреля, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Авиакомпании FlyOne Armenia запрещено использовать для выполнения рейсов в Европу воздушное пространство Турции, сообщил ТАСС глава совета директоров армянского авиаперевозчика Арам Ананян.

samoleting.ru Вид из окна самолёта

По его словам, турецкая сторона не уведомила предварительно и не объяснила решение аннулировать ранее выданное разрешение на полёты в Европу через Турцию.

Сейчас ведётся работа с пассажирами отменённых рейсов, добавил Ананян.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Греция закрыла воздушное пространство для белорусских самолётов, а также запретила своим авиакомпаниям летать в эту страну. Решение было связано с опасениями по поводу того, что Белоруссия может принять участие в специальной военной операции России на Украине.