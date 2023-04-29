Лондон, 29 апреля, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Россия может принести вред Британии, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели. Своё мнение об этом Daily Express выразил сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей. В результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — предположил Менезес.

По мнению эксперта, вмешательство России приведёт к перебоям с интернетом и будет парализована вся жизнеспособность страны.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления о том, что Россия якобы готовит диверсии на энергетических объектах в Европе, беспочвенны. Об этом 19 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.