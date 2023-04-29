Москва, 29 апреля, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин остался недоволен судейством в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». После финального свистка Карпин вышел на поле и был удален главным арбитром Кириллом Левниковым, получив красную карточку. Об этом написали спортивные СМИ после игры.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Карпин сказал, что разговаривал с судьями после матча, у него к ним было много претензий.

«Всё видно, что непонятно? Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идёт атака. Я про них буду говорить и ещё красную получу», — эмоционально на вопросы журналистов отреагировал тренер.

Игра закончилась вничью со счетом 1:1. В итоге Карпин сказал, что рад за своих игроков.

На 80-й минуте счёт открыл ростовский футболист Александр Селява. Уже в добавленное время нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова коллеги из клуба «Химки» Андрея Талалаева о форварде ростовчан Николае Комличенко и посоветовал ему «не открывать рот», а также «следить за своими футболистами».