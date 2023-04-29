В Сети возмутились заявлению Киева об обязательном вступлении в НАТО

Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Высказывания заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника об обязательном членстве страны в НАТО вызвало недовольство среди пользователей Twitter.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дипломат утверждал, что Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса. Это, по мнению Мельника, позволит обеспечить мир после победы украинской армии.

Один из читателей поинтересовался у представителя украинского ведомства, знакомо ли ему выражение «делить шкуру неубитого медведя».

Другой читатель удивлён, «почему позволяют писать подобное».

«Судя по тому, что сейчас происходит в действительности, этого не произойдет. У вас уже есть план Б на случай вашего поражения?» — спросил комментатор.

Также Мельнику ответили, что Украина «может даже не мечтать» о членстве в НАТО.

По мнению другого пользователя, навязчивое желание Украины вступить в НАТО, вместо нейтрального статуса страны, приводит только к конфликтам.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Североатлантический альянс не должен выдвигать Киеву дополнительных требований, препятствующих вступлению страны в НАТО. Киевские власти ожидают определения точных сроков вхождения в состав военно-политического блока, добавил он.