Гоа, Индия, 29 апреля, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Одна из победителей московской Олимпиады в 1980 году — пловчиха Светлана Варганова арестована в Гоа в Индии по обвинению в продаже наркотиков. Об этом сообщает местная газета The Indian Express.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Арамболь (Гоа)

Отмечается, что по подозрению в торговле наркотиками задержаны три человека, в числе которых двое россиян: олимпийская чемпионка 58-летняя Варганова и бывший полицейский, имя которого не называется. У них были изъяты наркотические вещества, а также вырученные от продажи деньги в различной валюте.

Операция по поимке наркоторговцев шла почти две недели. Варганова уже несколько лет живёт в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге обнаружили начинённую наркотиками микроволновку.

Собака обнаружила внутри микроволновки два свертка с наркотиком. Всего было изъято 2 кг наркотиков.