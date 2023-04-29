Медведев удивился реакции Twitter на его запись про Польшу

Москва, , 22:48 — REGNUM Twitter ограничил показ записи зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Польшу в английском аккаунте. Затем политик переопубликовал сообщение в российском аккаунте. Об этом он рассказал 29 апреля.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

Медведев опубликовал в своём англоязычном аккаунте в Twitter информацию о том, что Польша не должна существовать для России, пока у власти находятся одни русофобы. Также была запись о большом количестве польских наёмников на Украине. Зампредседателя Совбеза РФ удивлён такому решению якобы из-за нарушений каких-то правил.

«При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это ещё раз здесь. И как тебе такое, Илон Маск», — написал Медведев в русскоязычном аккаунте в Twitter.

Кроме русского и английского языков, пост политика был опубликован на польском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Twitter ограничил для жителей ФРГ и Польши показ записи Дмитрия Медведева в англоязычной версии о том, почему Украина никому не нужна. После блокировки сообщение было опубликовано Медведевым на немецком языке. По словам политика, твит прочитали 14 млн человек.