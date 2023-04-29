WSJ: ООН считает неудавшейся инициативу МАГАТЭ по зоне защиты вокруг ЗАЭС

Мелитополь, , 22:45 — REGNUM Окружение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша признало, что инициатива МАГАТЭ о защите зоны Запорожской АЭС (ЗАЭС) потерпела неудачу. Об этом сообщила 29 апреля газета The Wall Street Journal.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что представители ООН с февраля 2023 года говорили, что всемирная организация планирует взять на себя соответствующую дипломатическую работу. Кроме того, генсек недавно встречался с представителями России и Украины, где обсуждал ситуацию. Но ничего не изменилось, утверждает издание — «инициатива по защите потерпела неудачу».

Запорожская АЭС в Энергодаре находится под контролем России.

Как сообщало ИА REGNUM, российские подразделения, защищающие Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), с помощью антидроновых ружей уничтожили более 70 дронов ВСУ.