Ходаковский: ВСУ могут пытаться захватить Мариуполь в ходе контрнаступления
Мариуполь, ДНР, 29 апреля 2023, 22:35 — REGNUM Командир батальона «Восток», замначальника управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский в своём Telegram-канале заявил, что ВСУ могут попытаться захватить Мариуполь в ходе планируемого контрнаступления.
Называя себя «тот ещё стратег», Ходаковский написал, что на месте противника сфокусировал бы внимание на Мариуполе.
«Лезть на канонические русские территории, надеясь устроить «бартер» — это, помимо всего прочего, получить население, которое точно в массе своей не хлебом-солью будет встречать оккупантов. Да и в сознании всё сразу станет на свои места: спецоперация быстро превратится в Отечественную войну со всеми вытекающими»,— написал офицер.
Ходаковский предположил, что если выйти на Мариуполь от Волновахи — «это и мгновенная угроза Донецку, и непереоценимый политический эффект, и перерезание сухопутного коридора на Крым».
Он считает, что киевские боевики «закрепятся быстро», а «наступательных сил у нас на повторное взятие Мариуполя может быстро и не найтись».
«Представляете себе картину, как мы вторично штурмуем взятый однажды город?» — написал ополченец, добавляя, что усилил бы это направление.
«Я, конечно, тот ещё стратег, — но сейчас в принципе со стратегами не густо», — заключил Ходаковский.
Как сообщало ИА REGNUM, контрнаступление украинской армии может начаться не только с форсирования Днепра, но и с удара в Запорожской области, нацеленного на перерезание путей снабжения российских войск в Херсонской области.