Ходаковский: ВСУ могут пытаться захватить Мариуполь в ходе контрнаступления

Мариуполь, ДНР, , 22:35 — REGNUM Командир батальона «Восток», замначальника управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский в своём Telegram-канале заявил, что ВСУ могут попытаться захватить Мариуполь в ходе планируемого контрнаступления.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Называя себя «тот ещё стратег», Ходаковский написал, что на месте противника сфокусировал бы внимание на Мариуполе.

«Лезть на канонические русские территории, надеясь устроить «бартер» — это, помимо всего прочего, получить население, которое точно в массе своей не хлебом-солью будет встречать оккупантов. Да и в сознании всё сразу станет на свои места: спецоперация быстро превратится в Отечественную войну со всеми вытекающими»,— написал офицер.

Ходаковский предположил, что если выйти на Мариуполь от Волновахи — «это и мгновенная угроза Донецку, и непереоценимый политический эффект, и перерезание сухопутного коридора на Крым».

Он считает, что киевские боевики «закрепятся быстро», а «наступательных сил у нас на повторное взятие Мариуполя может быстро и не найтись».

«Представляете себе картину, как мы вторично штурмуем взятый однажды город?» — написал ополченец, добавляя, что усилил бы это направление.

«Я, конечно, тот ещё стратег, — но сейчас в принципе со стратегами не густо», — заключил Ходаковский.

Как сообщало ИА REGNUM, контрнаступление украинской армии может начаться не только с форсирования Днепра, но и с удара в Запорожской области, нацеленного на перерезание путей снабжения российских войск в Херсонской области.