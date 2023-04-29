Мариуполь, ДНР, 29 апреля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Командир батальона «Восток», замначальника управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский в своём Telegram-канале заявил, что ВСУ могут попытаться захватить Мариуполь в ходе планируемого контрнаступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Называя себя «тот ещё стратег», Ходаковский написал, что на месте противника сфокусировал бы внимание на Мариуполе. Он считает, что «лезть на канонические русские территории» невыгодно для ВСУ, так как их население не будет радо встречи с украинскими солдатами.

Ходаковский предположил, что если выйти на Мариуполь от Волновахи — «это и мгновенная угроза Донецку, и непереоценимый политический эффект, и перерезание сухопутного коридора на Крым».

Он считает, что киевские боевики «закрепятся быстро», а «наступательных сил у нас на повторное взятие Мариуполя может быстро и не найтись». Именно поэтому Ходаковский предложил укрепить данное направление.

«Я, конечно, тот ещё стратег, — но сейчас в принципе со стратегами не густо», — заключил Ходаковский.

Как сообщало ИА REGNUM, контрнаступление украинской армии может начаться не только с форсирования Днепра, но и с удара в Запорожской области, нацеленного на перерезание путей снабжения российских войск в Херсонской области.