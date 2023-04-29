ДНР, 29 апреля, 2023, 22:32 — ИА Регнум. На западе Артёмовска специалисты ВСУ пытались установить контейнеры с неизвестным химическим веществом, сообщили 29 апреля в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Mil.ru Химическое оружие

Отмечается, что группа противника в полной химической защите и противогазах была замечена за установкой перед передним краем закладки с неопределёнными химвеществами. Группа полностью ликвидирована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские военные предприняли попытку применить неустановленное химическое оружие на запорожском направлении. Российские бойцы оперативно отреагировали, химический ожог получил один военнослужащий.