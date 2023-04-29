Бразилиа, 29 апреля, 2023, 22:16 — ИА Регнум. В Бразилии отменили судебный запрет на блокировку Telegram спустя три дня. Об этом 29 апреля сообщил Telegram-канал «Код Дурова».

ИА REGNUM Запрет телеграм

Отмечается, что в отношении мессенджера сохраняется ежедневный штраф в размере 1 млн реалов (16,1 млн рублей) за неисполнение требования о предоставлении всех данных администраторов и участников каналов с неонацистским контентом.

В марте 2022 года бразильский суд также отменил блокировку Telegram всего через два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бразилии усилили меры безопасности в учебных заведениях. Среди них было обращение к соцсетям с запросом о предоставлении информации для борьбы с опасным контентом. Позже стало известно об открытии административного дела против Telegram после того, как соцсеть не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления нелегального контента, включая угрозы нападения и разжигание ненависти.