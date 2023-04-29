Донецк, , 22:04 — REGNUM В течения дня 29 апреля ВСУ 19 раз обстреляли Донецк и присоединённые к нему территории, ранения различной степени тяжести получили восемь человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В направлении Кировского, Киевского, Куйбышевского, Ленинского и Петровского районов, а также пгт Александровка враги выпустили 90 снарядов калибра 155 мм и 2 ракеты из РСЗО», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Были зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных и частных жилых домов, а также здания детского сада и линии электропередач, рассказал мэр.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в течение дня от обстрелов ВСУ пострадали как минимум 11 жителей республики в Ясиноватой, Макеевке и Донецке. Раненые доставлены в больницы с минно-взрывными и осколочными ранениями, им оказывается необходимая помощь, отметил Пушилин.

В Ясиноватой два человека погибли, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Следственный комитет расследует обстрелы территории ДНР, а также Белгородской области, где были повреждены линии электропередачи и несколько домовладений, рассказали в СК.