Донецк, , 21:46 — REGNUM Штурмовые отряды в Артёмовске продвинулись ещё на 100–150 метров, под контролем ВСУ в городе осталось менее трёх квадратных километров, сообщил 29 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Боец ЧВК «Вагнер» в Артёмовске © Евгений Биятов/РИА Новости

«Сегодня подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись на 100–150 метров. Под противником в Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Прим. ред.) осталось 2,98 квадратных километра территории города», — сказал Пригожин.

29 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах Артёмовска. Подразделения ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем были пресечены попытки противника контратаковать.

28 апреля в ведомстве сообщили, что ракетные войска поразили объединённый штаб ВСУ по обороне Артёмовска, а также подразделения так называемого «Иностранного легиона» в районе Константиновки на временно оккупированной территории ДНР.