Донецк, 29 апреля, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Российские артиллеристы загнали в ловушку личный состав одного из подразделений ВСУ на авдеевском направлении и нанесли ему огневое поражение. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости.

Алексей Майшев/РИА Новости Работа артиллерийских расчётов в зоне СВО

Отмечается, что несколько беспилотников отслеживали перемещения живой силы ВСУ под Авдеевкой. В режиме реального времени они передавали данные артиллерии.

В результате российские войска нанесли по противнику несколько точечных ударов и вынудили их покинуть занимаемые укрытия. Когда личный состав подразделения ВСУ занял новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под Авдеевкой российский беспилотник во время выполнения разведки сбил дрон ВСУ. С целью перехвата он вступил с ним в воздушный бой.

Российский оператор воспользовался тактикой воздушного тарана и нанёс украинскому дрону удар в его верхнюю полусферу, в результате чего тот упал. Коптер ВС РФ остался в небе и продолжил выполнять задания.