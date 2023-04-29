Москва, 29 апреля, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Следователи СК России расследуют обстоятельства обстрелов территорий Белгородской области и Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, заявили в Следственном комитете 29 апреля.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка

«29 апреля в результате обстрелов Вооружёнными силами Украины Петровского и Ленинского районов Донецка, Ясиноватой и Макеевки пострадали мирные жители, есть погибшие. Кроме того, при атаке села Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области разрушения причинены нескольким домовладениям», — напомнили в официальном Telegram-канале СК.

Также в результате атаки со стороны ВСУ в Белгородской области были повреждены линии электропередачи, жители нескольких сёл остались без света, отметили в СК.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что в течение дня от обстрелов ВСУ пострадали как минимум 11 жителей ДНР в Ясиноватой, Макеевке и Донецке. Раненые доставлены в больницы с минно-взрывными и осколочными ранениями, им оказывается необходимая помощь, сообщил он. В Ясиноватой два человека погибли, заявил мэр города Дмитрий Шевченко.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавших в ходе очередного обстрела со стороны ВСУ в регионе не было, но были выявлены повреждения в десяти частных домовладениях и нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.