Bloomberg: ЕС может дать странам отсрочку на корректировку бюджетов за военные вложения

Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Евросоюз рассматривает возможность дать странам отсрочку на корректировку бюджетов, если они инвестируют в производство боеприпасов. Об этом 29 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Производство боеприпасов © Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что военные расходы будут рассматриваться как поддержка одной из стратегических целей и продлят время, за которое правительства стран ЕС должны скорректировать госбюджет, до семи лет.

По словам представителя Еврокомиссии, предложения стран — членов ЕС должны быть «достаточно подробными и поддающимися проверке». Предполагается, что их инвестиционные проекты будут оцениваться Брюсселем.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Украина вовремя получит западные вооружения для наступления. По его словам, Киеву уже поставлены более 98% обещанных единиц боевой техники.