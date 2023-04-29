Гавана, , 20:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин 29 апреля прибыл на Кубу с официальным визитом. Он примет участие в заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей Кубы, а также проведёт встречи с руководителями республики.

Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В состав российской делегации вошли также первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов и представители ряда российских министерств (науки и высшего образования, экономического развития, финансов).

«В Гаване пройдет первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба. Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения в таких сферах, как экономика, энергетика, образование, сельское хозяйство и туризм. В составе российской делегации — главы профильных комитетов Государственной Думы и представители министерств», — сообщили ранее в пресс-службе Госдумы.

В апреле 2023 года в рамках своего американского турне Кубу посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Позже посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья рассказал, что карты «Мир» начнут принимать на острове, возможно, уже в конце 2023 года.