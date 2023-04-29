Москва, 29 апреля, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Следователи СК России дадут правовую оценку факту захвата здания школы при посольстве России в Варшаве, заявили в Следственном комитете 29 апреля.

РИА Новости Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве

«В средствах массовой информации сообщалось, что 29 апреля 2023 года польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью её захвата. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего», — сообщили в официальном Telegram-канале СК.

Ранее польские суды в Польше приняли решение об изъятии из собственности посольства России двух объектов в Варшаве, включая и здание школы при посольстве. В российской миссии назвали эти решения незаконными и выполнять их отказались. Утром 29 апреля представители мэрии Варшавы и полиции пришли к зданию школы, выломали двери и потребовали освободить помещения, после чего перекрыли доступ в здание.

Незаконные действия властей Польши будут обжалованы и получат ответ, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. В МИД РФ заявили, что Россия рассматривает эти «очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше». Наглый шаг Варшавы не останется без жёсткой реакции, добавили в МИД.

Первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Россия должна прекратить дипломатические отношения с Польшей, поскольку у власти в этой стране находятся исключительно русофобы.