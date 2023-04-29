Нападающий ЦСКА Григоренко признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина

Москва, , 20:20 — REGNUM Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Михаил Григоренко признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Михаил Григоренко © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Самым ценным хоккеистом розыгрыша Кубка Гагарина 2022/23 признан нападающий ЦСКА Михаил Григоренко», — говорится в сообщении.

В 27 матчах Григоренко набрал 25 очков — 12 голов и 13 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром и лучшим снайпером розыгрыша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале казанский «Ак Барс». В седьмом матче финальной серии ЦСКА одержал победу со счётом 3:2.